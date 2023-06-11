Штраф в 500 рублей могут получить автомобилисты за неправильную резину

Стало известно, что водителей будут штрафовать из-за неправильной резины.

Шипованная резина летом обойдется водителю в 500 рублей. Подробности рассказала юрист Елена Кудерко.

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К слову, за езду на летней резине в зимнее время года тоже можно получить штраф в 500 рублей.