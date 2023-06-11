Штраф в 500 рублей могут получить автомобилисты за неправильную резину

Стало известно, что водителей будут штрафовать из-за неправильной резины.
Шипованная резина летом обойдется водителю в 500 рублей. Подробности рассказала юрист Елена Кудерко.
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К слову, за езду на летней резине в зимнее время года тоже можно получить штраф в 500 рублей.
«К качеству резины также установлены требования: шипованными должны быть все колеса, они должны быть идентичных характеристик, а высота протектора не должна достигнуть индикатора износа», – отметили в 1prime.ru.
В полной мере новые правила будут действовать с первого декабря 2023 года.