Четыре платья для женщин старше 50 лет – советы фэшн-эксперта

Эксперт рассказала, какие платья идеально впишутся в гардероб женщин старше 50 лет.
В летний период женщины чаще отдают предпочтение легким платьям. Однако у любого возраста есть свои особенности в составлении гардероба, в том числе при подборке платья.
Например, женщинам 50+ отлично подойдут четыре модели.
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Первая из них – это платье-рубашка. Такая модель скроет излишнюю полноту рук и плеч. А добавление к этому платью ремня позволит скорректировать фигуру в области талии.
Второй вариант для женщин старше 50 – платье А-силуэта. Такой вариант отлично подходит для plus-size женщин с нижним типом фигуры. Поскольку данная модель скроет галифе.
Третий вариант – платье на запах. V-образный вырез этого платья красиво подчеркнет зону декольте, а драпировка отведет внимание от живота.
Четвертая модель – платье-футляр. Качественная ткань такого платья может пригодиться и в офис, и на торжественное мероприятие. Удастся сэкономить. Об этом рассказали в vnimanie.pro.