Четыре платья для женщин старше 50 лет – советы фэшн-эксперта

Эксперт рассказала, какие платья идеально впишутся в гардероб женщин старше 50 лет.

В летний период женщины чаще отдают предпочтение легким платьям. Однако у любого возраста есть свои особенности в составлении гардероба, в том числе при подборке платья.

Например, женщинам 50+ отлично подойдут четыре модели.

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Первая из них – это платье-рубашка. Такая модель скроет излишнюю полноту рук и плеч. А добавление к этому платью ремня позволит скорректировать фигуру в области талии.