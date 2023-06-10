Дачникам объяснили, когда их дом могут перенести в другое место

Стало известно, в каких случаях придется переставлять дачный дом.

Оказалось, что в случае с расположением дачного дома в несоответствии с генеральным планом застройки СНТ корректировка жилья будет неизбежна.

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