Дачникам объяснили, когда их дом могут перенести в другое место

Дача. Фото: Global Look Press 

Юрист Сергей Коломийцев ответил на важный для россиян вопрос.

Стало известно, в каких случаях придется переставлять дачный дом.

Оказалось, что в случае с расположением дачного дома в несоответствии с генеральным планом застройки СНТ корректировка жилья будет неизбежна. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В случае, когда дом находится на месте, отличном от генплана застройки, но при этом не нарушает никакие другие нормативы (растения между участками, заборами, красными линиями и так далее), он законен, никуда перемещать его, чтобы привести в соответствие, не надо. Если же нарушает, то суд может вынести соответствующее решение и обязать собственника перенести дом», – рассказал юрист в беседе с aif.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали дачникам, как уберечь огород от заморозков.

Читайте также