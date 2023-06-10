Дачникам объяснили, когда их дом могут перенести в другое место

Стало известно, в каких случаях придется переставлять дачный дом.
Оказалось, что в случае с расположением дачного дома в несоответствии с генеральным планом застройки СНТ корректировка жилья будет неизбежна.
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«В случае, когда дом находится на месте, отличном от генплана застройки, но при этом не нарушает никакие другие нормативы (растения между участками, заборами, красными линиями и так далее), он законен, никуда перемещать его, чтобы привести в соответствие, не надо. Если же нарушает, то суд может вынести соответствующее решение и обязать собственника перенести дом», – рассказал юрист в беседе с aif.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали дачникам, как уберечь огород от заморозков.