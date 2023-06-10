Купидон в них попадет: три знака китайского зодиака, которые искупаются в любви с 12 по 18 июня

На этот раз Крысы (те кто родились в 1960, 1972, 1984, 1996) насладятся отличным периодом. Одинокие представители этого знака должны насладиться общение с родственной душой. Астрологи рекомендуют им не торопить события. А те, кто уже состоят в отношениях, должны приложить усилия и не усугублять конфликты с близким человеком.

Также хорошая неделя будет у Змей (те кто родились в 1965, 1977, 1989, 2001). Те, кто уже нашел свою вторую половинку, могут смело сбежать на курорт и устроить небольшой отпуск. Также энергетика этого периода идеально подходит, чтобы принести в мир что-то новое. Если оба уже готовы, то можно зачать ребенка.

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А вот Кроликов (те кто родились в 1963, 1975, 1987, 1999) судьба соединит с их второй половинкой. Нужно лишь набраться терпения. А пока эксперты советуют им делать все, чтобы улучшать свою жизнь.Те, кто уже не одинок, отлично проведут неделю. Стоит снова сказать своему избраннику или избраннице о своих чувствах.