Худшие дни для свадьбы летом 2023 года: ретроградная Венера принесет массу проблем

Не так давно прошел ретроградный Меркурий, который добавляет проблем всегда. А теперь астрологи рассказали ретроградную Венеру. Как известно, эта планета любви, которая покровительствует семейной гармонии и браку. Не удивительно, что выбирая дату свадьбы, молодоженам советуют обращать внимание на ее влияние. Однако в ретроградный период жениться не стоит.
«В период ретроградной Венеры возникает всегда очень много скандалов. Появившиеся пары будут сталкиваться с проблемами, их совместный путь будет весьма сложным», – поясняют астрологи порталу «Лайф».
Также они добавили, что во второй половине лета-2023 ретроградной Венерой будет управлять Черная Луна. Это тоже особенно сложный период, так как искажаться будет восприятие всего, что связано в любовью и финансами. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от принятия судьбоносных решений в сфере любви в этот период.
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Астрологи предупредили, что не стоит устраивать свадьбу в период с 23 июля по 4 сентября 2023 года.
«Поверьте, лучше всего подождать и сильнее укрепить ваши чувства. Это одно из важнейших решений в жизни – и подходить к нему надо обдуманно», – заявили они.