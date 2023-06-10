Худшие дни для свадьбы летом 2023 года: ретроградная Венера принесет массу проблем

«В период ретроградной Венеры возникает всегда очень много скандалов. Появившиеся пары будут сталкиваться с проблемами, их совместный путь будет весьма сложным», – поясняют астрологи порталу «Лайф».

Также они добавили, что во второй половине лета-2023 ретроградной Венерой будет управлять Черная Луна. Это тоже особенно сложный период, так как искажаться будет восприятие всего, что связано в любовью и финансами. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от принятия судьбоносных решений в сфере любви в этот период.

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Астрологи предупредили, что не стоит устраивать свадьбу в период с 23 июля по 4 сентября 2023 года.