Всегда держите губку для мытья посуды в холодильнике — трюк от хитрых хозяек

В одном холодильнике, как правило, хранится много разных продуктов. И каждый из них имеет свой запах. Поэтому со времен пластиковые стенки техники начинают вонять.

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Чтобы избежать этой неприятности, хитрые хозяйки рекомендуют держать в холодильнике чистую и сухую губку для мытья посуды. Если придерживаться этого правила, то неприятный запах исчезнет и больше никогда не появится.

Все просто: пористый материал отлично впитывает в себя посторонние ароматы. Губка работает как магнит. Конечно, ее периодически нужно будет менять, но великолепный результат того стоит.

Источник: издание belnovosti.by