Полная отмена льготной ипотеки: заявление от председателя Центрального банка РФ расстроило россиян

По словам политического деятеля, влияние таких массовых программ на цену недвижимости и на доступность жилья может оказаться негативным.

«В прошлом году мы видели, как широкое применение льготных программ от застройщика привело к тому, что у нас выросли цены. Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке доходил до 30%», — пояснила глава ЦБ.

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Она также добавила, что после отказала от массовой программы льготного кредитования нужно просто перейти на конкретную помощь в покупке квартир, чтобы по-настоящему повышать доступность жилья, сообщает «АиФ».