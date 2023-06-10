Полная отмена льготной ипотеки: заявление от председателя Центрального банка РФ расстроило россиян

В России многие семьи нуждаются в жилье. Для помощи были созданы разные льготные программы. С их помощью можно купить квартиру с наиболее выгодными условиями. Но теперь председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что настало время заменить массовые льготные ипотечные программы с господдержкой на адресные.
По словам политического деятеля, влияние таких массовых программ на цену недвижимости и на доступность жилья может оказаться негативным.
«В прошлом году мы видели, как широкое применение льготных программ от застройщика привело к тому, что у нас выросли цены. Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке доходил до 30%», — пояснила глава ЦБ.
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Она также добавила, что после отказала от массовой программы льготного кредитования нужно просто перейти на конкретную помощь в покупке квартир, чтобы по-настоящему повышать доступность жилья, сообщает «АиФ».