Стало известно о том, можно ли использовать повторно чайные пакетики — однозначный ответ

Многие хозяйки заваривают один и тот же чайный пакетик два, а иногда даже три раза. Некоторые пытаются таким образом сэкономить. А другие считают, что для одной чашки заварка слишком крепкая, поэтому можно запросто использовать пакетики повторно.

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Обе позиции обоснованы, но все-таки так делать не стоит. Чайные пакетики предназначены для одного заваривания. Хранить мокрую заварку нельзя, так как на ней моментально образуются опасные для здоровья человека микробы. Повторное использование пакетиков допустимо только в том случае, если вы решили выпить сразу две кружки бодрящего напитка.

Источник: издание belnovosti.by