Важно знать: уже с 1 сентября для россиян, пользующихся газом, вводится новое правило

В России на начало 2023 года, процент населения, использующего газ, составляет около 70 %. Это означает, что 7 из 10 жителей России имеют доступ к газу. Недавно появилось новое правило для граждан, которые пользуются газом в бытовых нуждах. Подробности рассказала юрист Ирина Сивакова.
Она пояснила, что уже с 1 сентября произойдут изменения. Они касаются заключения договора о подключении к газу. Документ можно будет оформить в электронной форме. Примечательно, что для этого можно будет воспользоваться «Госуслугами».
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«При заключении (или изменении) договора о подключении заявитель вправе будет выбрать любой доступный способ для взаимодействия с исполнителем (газовой службой): почтовое отправление, сообщение на электронную почту или в личный кабинет заявителя на портале госуслуг», — раскрыла подробности юрист в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».