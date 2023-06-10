Важно знать: уже с 1 сентября для россиян, пользующихся газом, вводится новое правило

Она пояснила, что уже с 1 сентября произойдут изменения. Они касаются заключения договора о подключении к газу. Документ можно будет оформить в электронной форме. Примечательно, что для этого можно будет воспользоваться «Госуслугами».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».