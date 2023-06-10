Что делать, если стиральная машина прыгает и гремит при отжиме — рабочие советы

Не спешите звонить мастеру, если ваша стиральная машина «пустилась в пляс» по ванной комнате. Скорее всего, вы сможете самостоятельно устранить эту проблему.

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Во-первых, обратите внимание на то, как вы загружаете белье в барабан. Нагрузку на стенки устройства следует распределять равномерно. Поэтому сначала складывайте самые увесистые вещи, а легкие распределяйте по краям.

Во-вторых, не допускайте превышения максимально допустимого веса грязной одежды. Производитель не зря напечатал инструкцию. Обязательно ознакомьтесь с этим руководством и соблюдайте все рекомендации.

Если вы все делаете правильно, но техника все равно прыгает и гремит, проверьте транспортировочные болты. Обычно их выкручивают в момент подключения машины. Но не все мастера отличаются добросовестной работой, поэтому лучше все проконтролировать.

Источник: ogorod.video