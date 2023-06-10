Как устроить прощальную вечеринку для тараканов: насекомые съедят угощение, но добавки не попросят

Соседство с тараканами никого не порадует. Ведь помимо того, что эти вредные насекомые имеют не самый приятный внешний вид, они также являются переносчиками опасных инфекций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Избавиться от усатых паразитов сложно, но все-таки возможно. Знающие люди утверждают, что тараканов можно победить с помощью борной кислоты. Аптечное средство губительно влияет на внутренние органы вредителя. Поэтому для достижения нужного эффекта насекомое необходимо хорошенько накормить этим препаратом.

Сама по себе борная кислота не вызовет интереса у паразита: вещество придется смешать с продуктами. Тараканы не устоят перед печеньем, яичным желтком и ванилином. Поэтому смешайте эти продукты с борной кислотой, скатайте из получившегося «теста» шарики и разложите угощение по всем укромным уголкам.

Источник: ezservice24.ru