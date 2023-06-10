Солнечное цунами и крупный взрыв: обнародовано предсказание Ванги о необратимой климатической катастрофе в 2023 году

Также Ванга рассказывала в своих предсказаниях, что в 2023 году случится разрушительная ядерная катастрофа, а также крупный взрыв на атомной электростанции, вследствие чего ядовитые облака опустятся над Азией. Также провидица видела, что до конца текущего года изменится орбита Земли. Она говорила даже о том, что якобы будет использовано биологическое оружие, что приведет к сотням тысяч жертв.

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Напомним, что ясновидящая потеряла зрение в возрасте 12 лет из-за урагана, во время которого вихрь отбросил ее на сотни метров, а глаза оказались набиты песком. Эксперты, которые исследовали ее пророчества, говорят, что 68 процентов точны, в то время как ее последователи считают, что сбылось около 85 процентов, пишет таблоид New York Post.