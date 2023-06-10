Соврут и не покраснеют: этим знакам зодиака не стоит доверять — проверьте своих знакомых

Предательство всегда больно ранит. Особенно неприятно, когда подводит тот, кому ты безгранично верил. Астрологи считают, что на поведение таких людей влияют знаки, под которыми они были рождены. Специалисты утверждают, что стоит подумать дважды, прежде чем положиться на трех представителей зодиакального круга.

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Близнецы. Название знака говорит само за себя. Близнецы обладают большой харизмой, с ними приятно и легко общаться. Но на этом все. Их двуличная натура рано или поздно проявится, и вам будет очень больно.

Козероги. Люди, рожденные под этим знаком, обладают огромными амбициями. Свои желания и стремления они ставят превыше всего. Поэтому не удивляйтесь, если через вас перешагнут. Ведь для Козерогов это обычное дело.

Скорпион. Представители этого знака являются превосходными манипуляторами. Они могут долго заговаривать вам зубы и нанесут удар в самый неожиданный момент.

Источник: tut-news.ru