Силой до пяти баллов: ученые назвали дату аномально грозной магнитной бури, которая обрушится на Землю

И прогноз говорит о том, что около 21.00 по московскому времени сила колебаний геомагнитного поля резко подскочит вдвое – до уровня четырех баллов. Это и означает, что начнется магнитная буря.

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Потом этот грозный шторм немного ослабнет, однако 17 июня сила колебаний магнитосферы подскочит до пяти баллов по девятибалльной шкале. Ученые отметили, что в течение следующих трех дней будет бушевать магнитная буря K-index 5, что обозначается, как «Сильная геомагнитная буря», пишет prufy.ru.