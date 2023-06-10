Эти знаки зодиака могут сказочно разбогатеть: деньги липнут — возможно, вы тоже в списке

Жить в достатке хотят многие, но богатство дается не каждому. Астрологи считают, что в этом виноваты звезды. Вернее, их расположение в момент рождения того или иного человека. Специалисты утверждают, что озолотиться могут представители 4-х знаков зодиака.

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Скорпион. У рожденных под этим знаком людей есть особое чутье на деньги, которое позволяет им делать правильные вложения. Кроме того, Скорпионы умны и обладают огромной силой воли, что тоже является неоспоримым преимуществом в борьбе за богатство.

Рыбы. Представителям этого знака не нужно очень стараться: деньги сами липнут. Секрет Рыб в том, что они готовы рисковать и не боятся ответственности.