Чем полить малиновые кусты в июне, чтобы ягода была крупной и сладкой — натуральный стимулятор

Многие садоводы заблуждаются в том, что касается времени внесения удобрений. Большая часть дачников полагает, что растения необходимо подкармливать только весной. На самом деле это не так. Большая часть культур нуждается в стимуляции на протяжении всего сезона.

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Например, чтобы малина дала крупные и сладкие плоды, ее необходимо подкормить в период формирования ягод. Для этого можно использовать раствор древесной золы. На 10 литров воды следует взять пол-литровую банку измельченного средства.

Используйте готовый состав для полива малинника. Если все сделать правильно и своевременно, то урожай вас приятно удивит.

Источник: издание belnovosti.by