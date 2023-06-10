«Идут всем без исключения»: Володина назвала оттенок, который принесет удачу с 12 по 18 июня

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И в начале этого лета астролог выделила очень яркий и необычный цвет.

«Обожаю коралловые оттенки, которые идут всем без исключения! Носите на удачу, празднуйте лето!» – заявила Василиса.

Она также показала кадры, которые демонстрируют платья, юбки и костюмы в этом сочном цвете.