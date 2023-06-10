«Идут всем без исключения»: Володина назвала оттенок, который принесет удачу с 12 по 18 июня

Василиса Володина уже много лет занимается астрологией. Она прославилась благодаря шоу «Давай поженимся». Примечательно, что порой эксперт по звездам также делится прогнозами в соцсетях. На этот раз она раскрыла астро-палитру недели. Володина рассказала, какие оттенки принесут удачу с 12 по 18 июня.
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И в начале этого лета астролог выделила очень яркий и необычный цвет.
«Обожаю коралловые оттенки, которые идут всем без исключения! Носите на удачу, празднуйте лето!» – заявила Василиса.
Она также показала кадры, которые демонстрируют платья, юбки и костюмы в этом сочном цвете.
Василиса Володина показала цвет недели. Фото: t.me/vasilisavolodina_official