«Идут всем без исключения»: Володина назвала оттенок, который принесет удачу с 12 по 18 июня

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Астролог призналась, что этот цвет ей особенно сильно нравится.

Василиса Володина уже много лет занимается астрологией. Она прославилась благодаря шоу «Давай поженимся». Примечательно, что порой эксперт по звездам также делится прогнозами в соцсетях. На этот раз она раскрыла астро-палитру недели. Володина рассказала, какие оттенки принесут удачу с 12 по 18 июня. 

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И в начале этого  лета астролог выделила очень яркий и необычный цвет.

«Обожаю коралловые оттенки, которые идут всем без исключения! Носите на удачу, празднуйте лето!» – заявила Василиса. 

Она также показала кадры, которые демонстрируют платья, юбки и костюмы в этом сочном цвете.

Василиса Володина показала цвет недели. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

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