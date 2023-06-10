Чем намазать серебро, чтобы оно ослепительно блестело — сэкономите на чистке

Если вы до сих пор тратите деньги на профессиональную чистку изделий из серебра, то обязательно попробуйте справиться с проблемой своими руками с помощью кукурузного крахмала. Этот способ не займет много времени, зато поможет ощутимо сэкономить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смешайте пару ложек продукта с небольшим количеством воды: должна получиться густая кашица. Нанесите получившееся средство на ювелирку и дождитесь полного высыхания состава. А затем энергично протрите изделия мягкой салфеткой.

После этой простой процедуры серьги и кольца будут сверкать ярче, чем новые.

Источник: santeplusmag.com