Чем угостить фиалку, чтобы она наконец-то зацвела

Фиалка довольно капризна в плане ухода. Этому растению бывает сложно угодить. Главная проблема заключается в том, что цветок без видимых на то причин отказывается выпускать бутоны.

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По словам агронома Анастасия Коврижных, ситуацию можно исправить с помощью самодельного удобрения.

Вам потребуется приготовить состав из йода и воды. Для этого необходимо смешать 3 литра отстоявшейся чистой жидкости с 1 каплей аптечного средства. Готовую подкормку следует использовать для полива под корень. Результат не заставит себя долго ждать: первые бутоны появятся уже после нескольких процедур.

Источник: издание belnovosti.by