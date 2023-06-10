Разводим горчицу с водой - колорадский жук ненавидит этот запах: вредители улетят

Колорадские жуки, как и многие вредители, ненавидят резкие запахи. Не всегда насекомых могут отпугнуть сильно пахнущие растения на участке. Чаще всего нужно готовить отпугиватель самостоятельно и опрыскивать им ботву картофеля.

Один из действенных методов такой: в одном литре воды разводим три столовые ложки горчичного порошка. Даем постоять двое суток.

Далее полученным раствором опрыскиваем картофель - особенно места, где жук уже обосновался. Насекомые улетят быстрее, чем вы об этом подумаете.

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