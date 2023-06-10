Размазали чудо-раствор губкой по сковородке: закостенелый нагар отвалился сам - просто смыли

Опытные хозяйки отмывают даже самые закостенелые нагары со сковородки и кастрюли при помощи дешевых ингредиентов. Речь идет о соде, соли и обычном столовом уксусе.

Просто смешайте компоненты в отдельной миске и добавьте две капли моющего средства. Полученную смесь равномерно размажьте губкой по грязной стороне посуды. Оставьте на два часа.

Гремучая смесь расщепит жиры и грязь отвалится сама. Вам нужно будет просто тщательно промыть посуду водой.

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