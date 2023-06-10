Всего один раз обработали ботву картофеля - овощи собирали мешками

Дачники знают, как увеличить рост урожая даже в самых экстремальных условиях. Картофель, например, удобряют проверенным народным средством, который использовали еще наши бабушки и дедушки.

Сорвите листья крапивы, порежьте их и забросьте в 10-литровое ведро. Добавьте несколько ложек золы и пачку дрожжей. Залейте кипятком и оставьте на три дня.

Полученный раствор процедите и разведите с водой в пропорции 1:10. Опрыскайте смесью ботву картофеля. Урожай потом будете собирать мешками.

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