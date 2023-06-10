2 стакана муки, 3 ложки золы: посыпьте в лунки чудо-состав - перцы пойдут табунами

Если вовремя подкормить перцы, то вы соберете богатый урожай. Главное, надо знать тонкости и проблем на дачном участке у вас не будет.

Некоторые удобрения опасны именно для перцев. У растений очень нежная корневая система и обжечь ее достаточно просто. Опытные огородники используют проверенные методы.

Просто смешайте в отдельной емкости 2 стакана костной муки и 3 столовые ложки древесной золы. И в каждую лунку с перцем посыпьте по три столовые ложки.

В конце обязательно присыпьте землей. Растение получит все необходимые вещества и пойдет в резкий рост.

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