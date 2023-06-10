Отложите дела на потом: в эти дни июня работать строго противопоказано

Астролог Юлия Гикис предостерегла россиян: в июне есть четыре дня, когда работа пойдет исключительно во вред.

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11 число. По словам специалиста, 23-й лунный день несет разрушения и насилие. В эту дату лучше остаться дома, иначе силы покинут вас задолго до наступления вечера. Если вы не можете сидеть без дела, то займитесь уборкой. На домашние дела энергии точно хватит.

14 число. 26-й лунный день не сулит ничего, кроме конфликтов и суеты. Эксперт по звездам рекомендует 14 июня проявить сдержанность в тратах и как можно больше отдыхать.

17 число. 29-й лунный день является самым неблагоприятным периодом для любых новых начинаний. Отложите планирование на другое время. А в этот день уделите внимание бытовым вопросам.

24 число. 6-й солнечный день идеален для того, чтобы расслабиться и набраться сил. Постарайтесь провести это время в гармонии с окружающими. Выяснения отношений и разговоры на повышенных тонах не приведут ни к чему хорошему. Астролог рекомендует посвятить этот день общению со своими детьми.

Источник: vnimanie.pro