Опасные стрелки: визажист рассказала, как черная подводка может прибавить вам несколько лет

Стрелки. Фото: Global Look Press 

Визажист Лия Ахмедова поделилась важной информацией с модницами.

Стало известно, почему не всегда стоит рисовать черные стрелки на глазах.

Оказалось, темный цвет на глазах может состарить лицо. Поэтому женщинам в возрасте стоит избегать использования черной подводки при создании мейкапа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Эффект старения, связанный с подводкой, может зависеть от нескольких факторов. Важную роль играет качество продукта, способ нанесения и состояние кожи вокруг глаз. Плохо подобранная или некачественная подводка может выделить морщины, подчеркнуть темные круги под глазами или сделать макияж слишком тяжелым. Однако правильно выбранная подводка и техника нанесения могут помочь создать свежий и молодой образ», – отметила визажист.

«Еще одним аспектом, который следует учесть, является техника нанесения подводки. Если подводка наносится тонким и аккуратным слоем вдоль ресниц, она может создать иллюзию более широких и ярких глаз, что придает молодой и свежий вид», –  заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

А при нанесении подводки толстым слоем можно подчеркнуть уставший вид.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как проверить волосы на пористость

Читайте также