Опасные стрелки: визажист рассказала, как черная подводка может прибавить вам несколько лет

Стало известно, почему не всегда стоит рисовать черные стрелки на глазах.
Оказалось, темный цвет на глазах может состарить лицо. Поэтому женщинам в возрасте стоит избегать использования черной подводки при создании мейкапа.
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«Эффект старения, связанный с подводкой, может зависеть от нескольких факторов. Важную роль играет качество продукта, способ нанесения и состояние кожи вокруг глаз. Плохо подобранная или некачественная подводка может выделить морщины, подчеркнуть темные круги под глазами или сделать макияж слишком тяжелым. Однако правильно выбранная подводка и техника нанесения могут помочь создать свежий и молодой образ», – отметила визажист.
«Еще одним аспектом, который следует учесть, является техника нанесения подводки. Если подводка наносится тонким и аккуратным слоем вдоль ресниц, она может создать иллюзию более широких и ярких глаз, что придает молодой и свежий вид», – заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
А при нанесении подводки толстым слоем можно подчеркнуть уставший вид.
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