Опасные стрелки: визажист рассказала, как черная подводка может прибавить вам несколько лет

Стало известно, почему не всегда стоит рисовать черные стрелки на глазах.

Оказалось, темный цвет на глазах может состарить лицо. Поэтому женщинам в возрасте стоит избегать использования черной подводки при создании мейкапа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».