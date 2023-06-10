«Вода предохраняет от охлаждения»: как уберечь растения на участке от заморозков

Стало известно, что делать с растениями в предверии холодов.
Лето 2023 года началось не с самой жаркой погоды. В некоторых регионах России синоптики даже пообещали заморозки. Однако многие садоводы уже посадили культуры в открытый грунт. Чтобы растения не погибли из-за низких температур, эксперты посоветовали уделить внимание поливу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Для садоводов и огородников насущная рекомендация – обильно полить вечером почву водой, насколько это возможно, потому что вода предохраняет от охлаждения», – отметил Роман Вильфанд в беседе с mskagency.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали об уходе за яблонями и вишнями.