«Вода предохраняет от охлаждения»: как уберечь растения на участке от заморозков

Стало известно, что делать с растениями в предверии холодов.

Лето 2023 года началось не с самой жаркой погоды. В некоторых регионах России синоптики даже пообещали заморозки. Однако многие садоводы уже посадили культуры в открытый грунт. Чтобы растения не погибли из-за низких температур, эксперты посоветовали уделить внимание поливу.

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