Что делать, если лук пожелтел и повесил перья: помогут дачные хитрости — сразу зазеленеет

Иногда лук начинает чахнуть и желтеть задолго до сбора урожая. Игнорировать эту проблему нельзя, так как благополучие луковицы тесно связано с состоянием надземной части растения. Иными словами: без зеленого пера летом не будет крупного овоща осенью.

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Причин раннего увядания лука может быть несколько. Самая очевидная — скудный полив. Чтобы проверить степень увлажненности грунта, нужно воткнуть в него длинную палку (примерно на 30 см.), извлечь ее из земли и внимательно осмотреть. Если на черенке не осталось следов почвы, то количество дополнительной влаги необходимо увеличить.

Второй момент, который может влиять на состояние луковой ботвы, — это нехватка азота. Восполнить дефицит этого элемента можно с помощью раствора мочевины. Для его приготовления нужно растворить 1 ст. ложку удобрения в 10 л. воды. Питательный состав следует вносить под корень: на перья он не должен попадать.

И, наконец, дело может быть в луковой мухе. С этим вредителем поможет справиться обработка растения зеленым мылом и опудривание ботвы табачной золой.

Источник: izvmor.ru