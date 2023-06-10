Что делать, если кабачки и огурцы стали стремительно желтеть и увядать — моментально оживут

Если вы заметили, что листья огурцов и кабачков стали вялыми и начали желтеть по краям, немедленно принимайте меры. На этом этапе проблему еще можно решить. Но не спешите пичкать грядки разного рода удобрениями, они здесь бессильны. Чтобы взбодрить чахлые посадки, необходимо всего лишь провести опрыскивание настоем луковой шелухи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Средство готовится очень просто. Нужно собрать 3,5 литра овощных отходов и залить их 6,5 литрами теплой воды. Далее смесь необходимо оставить настаиваться. Через 24 часа состав следует процедить и разбавить водой так, чтобы получилось 10 литров целебной жидкости.

Готовое средство рекомендуется перелить в бутылку с пульверизатором: им необходимо опрыскать листья всех проблемных растений. Луковый настой можно распылять на кабачки и огурцы даже незадолго до плодоношения. Этот состав не несет никакой угрозы для будущего урожая, а вот польза от него будет огромная.

Источник: издание belnovosti.by