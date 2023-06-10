Придется попрощаться: туалетная бумага Zewa пропадет с полок российских магазинов

Туалетная бумага. Фото: Global Look Press 

Производитель товаров личной гигиены Essity уходит из России.

Стало известно об уходе с российского рынка туалетной бумаги Zewa.

Популярная марка туалетной бумаги больше не будет продаваться на полках российских магазинов. Все дело в том, что производитель товаров личной гигиены Essity покидает отечественный рынок. Именно он отвечал за поставки полюбившейся россиянам туалетной бумаги. 

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«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», – отметил глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету компании за первый квартал 2022 года.

К слову, компания поставляла еще и детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, а также бумажные полотенца, платки, салфетки Zewa и другое.

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