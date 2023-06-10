Придется попрощаться: туалетная бумага Zewa пропадет с полок российских магазинов

Стало известно об уходе с российского рынка туалетной бумаги Zewa.

Популярная марка туалетной бумаги больше не будет продаваться на полках российских магазинов. Все дело в том, что производитель товаров личной гигиены Essity покидает отечественный рынок. Именно он отвечал за поставки полюбившейся россиянам туалетной бумаги.

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