Добавлять овощи в борщ нужно именно в таком порядке — ошибка безнадежно испортит вкус

На вкус борща влияет не только качество ингредиентов, но и то, в каком порядке закладывать овощи при варке. Многие не уделяют этому должного внимания, тогда как именно от последовательности зависит вкусовая яркость борща.

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Первой в борщ должна попасть картошка, так как ей нужно достаточно времени, чтобы стать мягкой.

После картофеля наступает очередь капусты. Для готовности ей потребуется всего десять минут — в противном случае она останется твердой, а сам борщ будет ненасыщенным.

Все остальные ингредиенты нужно добавлять в последнюю очередь, и здесь хозяйки делают ошибки чаще всего. Обжаренную морковь с луком повара с опытом вводят за семь минут до приготовления (иначе зажарка утратит свой вкус и аромат), а свеклу — за пять минут до финала.

По материалам belnovosti.by