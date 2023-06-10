Настой из этого сорняка взбодрит весь огород: овощи вымахают небывалых размеров

Агроном Анастасия Коврижных рассказала о том, что нет нужды тратить деньги на дорогие удобрения, ведь универсальную подкормку можно приготовить из борщевика. В дело следует пускать только молодые растения, так как взрослые сорняки становятся слишком ядовитыми для огородных дел.

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Чтобы приготовить мощный стимулятор для посадок, необходимо подготовить десятилитровую емкость. Ведро нужно заполнить измельченной травой и водой: соотношение ингредиентов должно быть 1 к 5. После этого смесь следует оставить в покое до тех пор, пока не начнется процесс брожения. На это обычно уходит 7-10 дней.

Готовое средство необходимо процедить и использовать для полива растений под корень. Это мощное удобрение подходит для все культур.

Источник: издание belnovosti.by