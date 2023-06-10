«Полностью пересмотреть свой уход»: легкий способ проверить свои волосы на пористость

Специалисты рассказали, как проверить волосы на пористость.
Простой тест можно провести в домашних условиях и выяснить свой тип волос. Это важно, поскольку далее будет легче подбирать уход за волосами.
Если волосы будут слишком пористыми, они будут впитывать в себя грязь и пыль. Такие пряди больше подвержены путаться и пушиться.
Чтобы определить степень пористости, нужно взять чашку с водой комнатной температуры.
«Если волосы быстро опускаются на дно чашки, это говорит о высокой степени пористости. Тебе нужно полностью пересмотреть свой уход и использовать больше увлажняющих средств для локонов и питательные несмывашки с кератином и другими протеинами», – отметили эксперты.
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«Если твои волосы медленно, но все же опускаются на дно кружки, стоит говорить о средней степени пористости. Не переставай уделять внимание уходу за прядями, чередуя средства для восстановления и увлажнения», – добавили специалисты.
Если же волосы остаются практически на поверхности, им не грозит пористость. Но нужно помнить, что таким волосам не стоит давать питательный уход. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, каткое окрашивание подойдет обладательницам коротких волос.