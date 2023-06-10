«Полностью пересмотреть свой уход»: легкий способ проверить свои волосы на пористость

Специалисты рассказали, как проверить волосы на пористость.

Простой тест можно провести в домашних условиях и выяснить свой тип волос. Это важно, поскольку далее будет легче подбирать уход за волосами.

Если волосы будут слишком пористыми, они будут впитывать в себя грязь и пыль. Такие пряди больше подвержены путаться и пушиться.

Чтобы определить степень пористости, нужно взять чашку с водой комнатной температуры.