«Полностью пересмотреть свой уход»: легкий способ проверить свои волосы на пористость

Волосы. Фото: Global Look Press 

Эксперты рассказали, как ухаживать за разными типами волос.

Специалисты рассказали, как проверить волосы на пористость.

Простой тест можно провести в домашних условиях и выяснить свой тип волос. Это важно, поскольку далее будет легче подбирать уход за волосами.

Если волосы будут слишком пористыми, они будут впитывать в себя грязь и пыль. Такие пряди больше подвержены путаться и пушиться.

Чтобы определить степень пористости, нужно взять чашку с водой комнатной температуры.

«Если волосы быстро опускаются на дно чашки, это говорит о высокой степени пористости. Тебе нужно полностью пересмотреть свой уход и использовать больше увлажняющих средств для локонов и питательные несмывашки с кератином и другими протеинами», – отметили эксперты.

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«Если твои волосы медленно, но все же опускаются на дно кружки, стоит говорить о средней степени пористости. Не переставай уделять внимание уходу за прядями, чередуя средства для восстановления и увлажнения», – добавили специалисты. 

Если же волосы остаются практически на поверхности, им не грозит пористость. Но нужно помнить, что таким волосам не стоит давать питательный уход. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, каткое окрашивание подойдет обладательницам коротких волос.

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