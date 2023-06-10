Посолите порошок и вы ахнете от результата — секрет опытных хозяек

Хитрые хозяйки давно не покупают бытовую химию под различные виды загрязнений. Опытным путем они нашли способ, который из раза в раз показывает высокое качество стирки при минимальных затратах.

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А секрет их в обычной соли. Хозяйки добавляют хлорид натрия к обычному порошку, усиливая тем самым его чистящие свойства.

Соленый порошок избавит вещь от микробов, удалит пятна, сохранит цвет и устранит неприятный запах. Но перебарщивать не стоит — одной ложки соли на привычную дозу чистящего средства будет достаточно.

Ранее хозяйки выдали, как спасти засаленный воротник у светлых вещей. По их опыту, достойно с этой задачей справятся только два средства, и стоят они недорого.