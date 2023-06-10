«Хоть на время и приглушит болевые ощущения»: почему мороженым нельзя лечить больное горло

Эксперт рассказала, что мороженое при больном горле только усугубит воспаление.

Некоторые используют мороженое, чтобы облегчить боль в горле. Одна обезболивающего эффекта стоит добиться более безопасными методами. Например, с помощью антисептиков для горла, содержащих анестетики.

Эксперт крайне не советует лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие воспалению горла и полости рта.

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