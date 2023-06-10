«Хоть на время и приглушит болевые ощущения»: почему мороженым нельзя лечить больное горло

Эксперт рассказала, что мороженое при больном горле только усугубит воспаление.
Некоторые используют мороженое, чтобы облегчить боль в горле. Одна обезболивающего эффекта стоит добиться более безопасными методами. Например, с помощью антисептиков для горла, содержащих анестетики.
Эксперт крайне не советует лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие воспалению горла и полости рта.
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«Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления», – отметила представительница Роспотребнадзора.
«Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения», – заявила Пшеничная в беседе с ria.ru.
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