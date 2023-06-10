Есть ли срок годности у меда и какой лучше не использовать при готовке — раскрываем нюансы

Вокруг меда витают десятки мифов и главный из них связан со сроком годности. Кто-то хранит мед определенное время, после чего утилизирует, а у кого-то эта сладость годами стоит на полке.

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Правда на стороне вторых, но при условии, что мед натуральный. У такой природной сладости действительно нет строгого срока годности. Бактерии обычно не попадают в мед, из-за чего он не может пропасть. Однако как и в любом вопросе, здесь есть важное «но».

Со временем мед может засахариться (обычно так бывает при нарушении правил хранения), и в таком виде продукт уже не так широко применим. Так, из засахаренного меда лучше не готовить соусы и различные добавки — идеальной в этом деле считается именно жидкая консистенция.

По материалам belnovosti.by