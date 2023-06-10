Сборщик мебели стащил у москвички украшения на 1,4 миллиона рублей, лежавшие на комоде

Очередная криминальная история из Москвы. Женщина купила мебель и заказала визит мастеров по ее сборке. А после выполненных работ обнаружила, что у нее из квартиры пропали золотые кольцо и браслет.

Полиция установила, что пропавшие украшения стоили более 1,4 миллиона рублей. По данному делу в течение 12 часов был задержан 31-летний мужчина, уроженец ближнего зарубежья.