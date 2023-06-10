Сборщик мебели стащил у москвички украшения на 1,4 миллиона рублей, лежавшие на комоде

Очередная криминальная история из Москвы. Женщина купила мебель и заказала визит мастеров по ее сборке. А после выполненных работ обнаружила, что у нее из квартиры пропали золотые кольцо и браслет.
Полиция установила, что пропавшие украшения стоили более 1,4 миллиона рублей. По данному делу в течение 12 часов был задержан 31-летний мужчина, уроженец ближнего зарубежья.
«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сборщиком мебели, выполнял работу в квартире потерпевшей на Малой Никитинской улице. После установки мебели, когда он с напарником ушел, женщина обнаружила пропажу принадлежащих ей драгоценностей, которые лежали в свободном доступе на комоде», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«По версии полиции, похищенные дорогостоящие украшения злоумышленник сдал в ломбард, и они были выставлены на продажу. В результате золотое кольцо было реализовано, а браслет оперативники изъяли. В скором времени он будет возвращён владелице».
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Подозреваемый заключен под стражу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».