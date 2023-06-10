Спасаем засаленный воротник белой рубашки — только два средства справятся с этой задачей

Воротники белых вещей стремительно засаливаются. Такая одежда сразу летит в долгий ящик, и очень зря. На самом деле жирный блеск с одежды убирается в два счета.

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С засаленными воротниками отлично справляются два средства, и стоят они совсем недорого.

Первое из них — это нашатырный спирт. Пусть у него специфический запах, но результат, который он дает, не под силу многим покупным продуктам.

Просто смешайте нашатырь с водой в равных пропорциях и распределите раствор на загрязненном участке. Через 10 минут смойте состав и постирайте вещь привычным способом.

Вторым чудо-средством считается перекись водорода. Две ложки жидкого хозяйственного мыла нужно смешать с одной ложкой перекиси и в таком виде нанести на грязный участок. Через 30 минут вещь нужно застирать руками и отправить ее в стиральную машинку.

По материалам belnovosti.by