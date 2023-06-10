Что с чем смешать, чтобы получились наивкуснейшие мюсли — покупать готовые больше не захочется

Многие привыкли мешать фрукты с орехами, в отдельных случаях добавлять мед или сгущенку, и в таком виде наслаждаться вкусом мюсли. Однако есть ингредиенты, которые многие игнорируют, что очень зря. Добавив их, вы не только приятно удивитесь результату, но и получите истинное наслаждение.

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Первым шагом будет подготовка основы. Для этого овсяные хлопья нужно подсушить на сухой сковороде или в духовке, после чего добавить к ним то, к чему привыкли — ягоды, фрукты, орехи или семена.

Далее можно немного поэкспериментировать и совершенно случайно отправиться в гастрономический рай. Все благодаря сушеной или вяленой клюкве или вишне — это ингредиенты просто созданы для мюсли и идеально сочетаются с привычными компонентами напитка.

Среди орехов лучшими «компаньонами» станут миндаль, макадамия или кедровые орешки. Если же вы готовите изначально сладкий напиток, скажем, из фиников или изюма, то кислая клюква добавит пикантности и уравновесит вкус.

По материалам belnovosti.by