Как мутный бульон сделать прозрачным — секрет, о котором должны знать все

Вернуть бульону прозрачность, даже когда он стал мутным, и пена успела осесть на дно, вполне реально. Опытные кулинары давно пользуются этой хитростью.

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Им хорошо известно, что появляющуюся при варке пену обязательно нужно снимать, поскольку именно она источник горьковатого вкуса и той самой неприятной глазу мутности. Не убрав пену вовремя, есть риск испортить внешний вид бульона, однако существует ловкий трюк, благодаря которому вернуть прозрачность можно даже тогда, когда, казалось бы, уже поздно.

Секрет в кубике льда. Температурный перепад «поднимет» взвесь со дна, и тогда пену с легкостью можно будет убрать.

Если кому-то не нравится идея разбавлять суп, то вместо льда подойдет также замороженный овощ. Например, кружочек моркови или луковица.

По материалам belnovosti.by