«Чертовски горяча»: Евгения Медведева позировала в микрокупальнике перед новым бойфрендом

Среди последних публикаций личного микроблога спортсменки Евгении Медведевой появились фотографии в фисташковом купальнике.
Медведева улетела на Мальдивские острова. К слову, призера Олимпийских игр сопровождает возлюбленный Дмитрий Чигирев. Помимо прогулок по романтичным местам, пара устраивает горячие фотосессии на пляже. Бойфренд Евгении рад запечатлеть стройную фигуру избранницы.
На одной из таких фотосессий Медведева позировала в светло-салатовом бикини на тонких завязках. Она дополнила образ соломенной шляпой. При этом у знаменитости на лице совсем не было косметики. Фигуристка пока позировала для любимого, вспомнила свой опыт съемок для мужского журнала.
Евгения Медведева в купальнике. Фото: соцсети
«Вспомнила, что для Maxim позировала когда-то», – прокомментировала Евгения свои фото.
А вот поклонники Медведевой оставили более яркие комментарии под кадрами:
«Она хороша, она в порядке», «Maxim тут нервно курит!», «Пост зависти Чигиреву», «Ох, мадемуазель, вы чертовски горяча».