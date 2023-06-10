«Чертовски горяча»: Евгения Медведева позировала в микрокупальнике перед новым бойфрендом

Среди последних публикаций личного микроблога спортсменки Евгении Медведевой появились фотографии в фисташковом купальнике.

Медведева улетела на Мальдивские острова. К слову, призера Олимпийских игр сопровождает возлюбленный Дмитрий Чигирев. Помимо прогулок по романтичным местам, пара устраивает горячие фотосессии на пляже. Бойфренд Евгении рад запечатлеть стройную фигуру избранницы.

На одной из таких фотосессий Медведева позировала в светло-салатовом бикини на тонких завязках. Она дополнила образ соломенной шляпой. При этом у знаменитости на лице совсем не было косметики. Фигуристка пока позировала для любимого, вспомнила свой опыт съемок для мужского журнала.