Марганцовка и борная кислота: поливаем правильно морковь - собираем урожай ведрами

Морковь нуждается в тщательном поливе, но с использованием определенных ингредиентов. Почву нужно напитать полезными веществами и тогда урожай можно будет собирать ведрами.

Как только посадили морковь - полейте раствором марганцовки (три грамма на 10 литров воды). Тем самым, вы обеззаразите почву.

Как только первые ростки взошли - снова полейте раствором. Только уже вместо марганцовки добавьте на 10 литров воды два грамма борной кислоты.

Повторите процедуру через 10 дней. Урожай пойдет быстрыми темпами.

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