«Влечет наложение штрафа»: появление в купальнике на улицах Абхазии обойдется очень дорого

Стало известно, что прогулки в купальниках по Абхазии обойдутся россиянам в кругленькую сумму.

Власти Абхазии увеличили размер штрафа за выгул купальника в 20 раз. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».