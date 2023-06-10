«Влечет наложение штрафа»: появление в купальнике на улицах Абхазии обойдется очень дорого

Стало известно, что прогулки в купальниках по Абхазии обойдутся россиянам в кругленькую сумму.
Власти Абхазии увеличили размер штрафа за выгул купальника в 20 раз. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
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«Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», – отметили в sputnik-abkhazia.ru.
Напомним, ранее туристам рассказали, как нападают акулы во время купания в море.