Это необычное применение гигиенической прокладки порадует вас и ваши ноги

Стало известно, как гигиенические прокладки для женщин могут предотвратить мозоли на ногах.

В Сети появился лайфхак, который демонстрирует изготовление защитной поверхности от мозолей благодаря прокладке.

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Эксперт отрезал от прокладки часть, которая подходила ему по размеру обуви. Кусочек мужчина приклеил в область пятки. Благодаря липкому слою прокладка легко крепится на обувь. А мягкая текстура позволяет сохранить кожу от повреждений. Такой метод показал автор YouTube-канала come cucinare.