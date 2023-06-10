Клубника ошалело выдаст двойной урожай: пока цветет, полейте этим раствором

Клубника. Фото: Global Look Press

Важно не упустить время.

Клубника может дать скудный урожай или не плодоносить вовсе, если за ней не ухаживать должным образом. Это одна из прихотливых садовых культур, за которой нужен пристальный уход – полив и подкормка. Опытные дачники это знают и спешат в июне сдобрить ягоду как следует. Если не пропустить время и сделать все правильно, можно добиться увеличения урожая вдвое.

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Так, в период цветения дачники поливают грядки нитрофоской. Ее разводят в объеме 1 ст л на 10 литр воды и поливают из расчета 1 литр на 1 куст.

о материалам сайта Ogorod

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