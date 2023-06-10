«Этот страшный плавник»: океанолог рассказал, как на самом деле атакует акула

В сезон отпусков многие россияне отправляются на моря. Однако соленые воды могут быть опасными из-за встречи с акулами.

Отдыхающие не опасаются хищника. Потому что уверены, что заметят издалека приближающийся плавник акулы и смогут спастись вовремя. Вот только такой маркер опасности – миф, который нам транслируют фильмы ужасов. Океанолог рассказал, как на самом деле нападает акула.

К слову, в Генконсульстве РФ в Хургаде 8 июня передали о нападении акулы на россиянина в районе Dream Beach. Мужчина погиб.