«Сигнал задуматься об обработке»: эксперт объяснила, почему не стоит покупать свежие ягоды в сетевых магазинах

Стало известно, почему не стоит покупать свежие ягоды в супермаркетах.

Отметим, что с наступлениям лета на прилавках магазинов появляются сезонные продукты. Например, становится больше свежих ягод. Вот только часто хранение ягод не позволяет приобретать их без опаски.

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Эксперт считает, что покупать ягоды нужно в небольших точках продаж, а не в крупных торговых сетях. Так как в последних ягоды могут обработать веществами, которые продлят жизнь продукта.