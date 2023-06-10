«Сигнал задуматься об обработке»: эксперт объяснила, почему не стоит покупать свежие ягоды в сетевых магазинах

Ягоды. Фото: Global Look Press 

Биохимик и нутрициолог Дарья Храброва предупредила россиян.

Стало известно, почему не стоит покупать свежие ягоды в супермаркетах.

Отметим, что с наступлениям лета на прилавках магазинов появляются сезонные продукты. Например, становится больше свежих ягод. Вот только часто хранение ягод не позволяет приобретать их без опаски.

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Эксперт считает, что покупать ягоды нужно в небольших точках продаж, а не в крупных торговых сетях. Так как в последних ягоды могут обработать веществами, которые продлят жизнь продукта.

«Не должно быть плесени, испорченного вида, но и слишком «рекламный» вид – сигнал задуматься об обработке специальными реагентами <...> Каждый вид ягод обладает своим вкусом. Помимо сладости вы должны почувствовать и другие оттенки», – объяснила Храброва в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее глава ЦБ рассказала о возможности колебания роста цен на продукты.

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