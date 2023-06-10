«Седые на 100% волосы в тренде»: колорист рассказала, какие оттенки актуальны для коротких стрижек

Стало известно, какая прическа подойдет обладательницам коротких волос.
Специалист по окрашиванию заявила, что на коротких волосах не должно быть мелирования. Можно выбрать технику «меланж». Но тогда разница между основным и дополнительным оттенками должна составить один или два тона. Сильный контраст испортит прическу.
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«Что касается оттенков, здесь все плюс-минус так же, как и у длинных волос. Отказываемся от темных оттенков в пользу светлых. Блонд актуален, пепельные оттенки с уходом в розовинку актуальны, седые на 100% волосы в тренде. В последнем случае вообще не рекомендуется ничего закрашивать. Можно сделать легкое напыление с помощью оттеночного бальзама», – объяснила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что сделать с волосами перед сном.