«Седые на 100% волосы в тренде»: колорист рассказала, какие оттенки актуальны для коротких стрижек

Стало известно, какая прическа подойдет обладательницам коротких волос.

Специалист по окрашиванию заявила, что на коротких волосах не должно быть мелирования. Можно выбрать технику «меланж». Но тогда разница между основным и дополнительным оттенками должна составить один или два тона. Сильный контраст испортит прическу.

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