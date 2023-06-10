Эльвира Набиуллина рассказала о потенциальном изменении цен на продукты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вскоре низкий темп роста цен на продукты может измениться.

Оказалось, хороший урожай 2022 года и сдержанный потребительский спрос способствуют поддержанию низкой продуктовой инфляции. Однако цены на продукты питания могут меняться. И об этом Набиуллина просила не забывать.

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При этом глава Центробанка посоветовала россиянам не паниковать. Политика ЦБ позволяет сдерживать общий уровень инфляции по всем товарам и услугам в рамках 4% в год. Об этом Набиуллина рассказала в aif.ru.