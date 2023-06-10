Иначе можно остаться без урожая: вот как в народе борются со слизнями на огороде – перехитрить обжор легко!

Дачники душу вкладывают, оставляют силы и время на грядках, а какие-нибудь вредители приползают или прилетают и вмиг сжирают взращенное непосильным трудом. Обидно бывает, когда приползают медлительные и неповоротливые слизни, способные очень быстро расправиться с клубникой или другими вкусностями. Так что закрывать глаза на незваных брюхоногих садоводы не спешат.

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Ведь в дождливые дни слизни могут размножиться так, что заполонят весь участок. А пожирать они любят зеленые части растений, капусту, клубни картофеля, спелую клубнику и другие плоды – они всеядны, разве что к чесноку и базилику не подползут из-за сильного запаха. Поврежденные слизнями растения чахнут и не дают плоды.

Поэтому мешкать при появлении первых слизней нельзя. Потому что пока их не так много, успех гарантирован – они сбегут раз и навсегда. В народе применяют влажную ткань в засушливый день. Намочив, например, марлю во фруктовом соке или пиве, дачники расстилают ее в огороде. Через время любители влажности приползут на ткань сами, останется только собрать их и уничтожить. Процедуру повторяют до последнего брюхоногого.

По материалам сайта kp.ru