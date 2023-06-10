Можно остаться без урожая, если не подкормить помидоры в июне: когда грунт открытый, дачники обязательно удобряют

Редкий садовод не выращивает на своем участке помидоры. Полезный и вкусный овощ потом радует круглый год – и свежий в салатике, и маринованный на новогоднем столе. Поэтому каждый дачник старается ухаживать за культурой достойным образом, не забывая о подкормках.

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В июне начинается цветение на грядках, поэтому наступает пора удобрять помидоры. Особенно если они на открытом грунте. И в ход теперь идет суперфосфат. Как только стартовала бутонизация, приготовьте раствор для полива: на 10 литров воды надо развести 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия.

По материалам сайта kp.ru